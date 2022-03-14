Türkiye Gazetesi

11 Mart'ta etkisini gösteren 'Aybar' adı verilen kar yağışı için özellikle Marmara bölgesi için uyarı verilmiş ve kar etkisini sert bir şekilde göstermişti. İstanbul'u terk eden kar yağışı yurdun birçok noktasında Bahar mevsimine girilmesine rağmen etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 ilde valilikler bazı üniversitelerde dahil eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

AĞRI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Yurtta etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemey devam ederken valilikler tarafından 22 ilde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

MALATYA

Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

MARDİN

Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün için ara verildiğini duyurdu.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

RİZE

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

GAZİANTEP

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

IĞDIR

Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.

KARS

Kars'ın Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde merkez ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

GİRESUN-ORDU VE RİZE

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Bu illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

8 şehirde eğitime kar engeli Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle pek çok şehirde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şiddetli yağış tatil getirdi: 5 ilde eğitime kar engeli Yurdun bir bölümünde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Olumsuz hava şartları tatil getirdi: 41 ilde eğitime kar engeli Yarın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle; 41 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.