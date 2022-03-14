Türkiye Gazetesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi. Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.

EKMEĞE 50 KURUŞ ZAM

Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."

5 LİRADAN SATILACAK

Öte yandan, Balcı, yeni tarifeyle Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağını sözlerine ekledi.

EPDK’da kritik akaryakıt zirvesi! Benzin ve motorine yeni tarife geliyor Benzin ve motorindeki fiyat artışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu harekete geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileriyle 16 Mart Çarşamba günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik öneriler tartışılacağı ifade edildi.