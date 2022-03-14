Türkiye Gazetesi

1 ay önce dayısını kaybeden İçişleri Bakanı Soylu'ya bir acı haber daha geldi. Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis babasından 1 ay sonra İzmir’de evinde kalp krizi geçirdi. 3 çocuk babası ve evli olan Oğuz Reis, evde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

24 gün önce babası kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Reis’in cenazesi memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze, öğle namazından önce kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu vefat eden 49 yaşındaki dayısının oğlu Oğuz Reis’in cenazesine katıldı.

CENAZEYE BİRÇOK İSİM KATILDI

Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Bafra kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Ahmet Bahadır ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu: İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain ölü ele geçirildi Şanlıurfa'da 2 polisi şehit ederek kaçan şahıs ölü ele geçirildi.

Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye üçüncü ülkelerden gelen Ukraynalı sayısının 20 bini aştığını belirterek, "Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz" dedi.

Bakan Soylu: Hakkari'de 250 kg uyuşturucu ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplamda 285 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.