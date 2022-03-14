Türkiye Gazetesi

Daha önce Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını açıklayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şimdi de NATO'ya üye olmayacaklarını söyledi. Seçim kampanyaları için Vranje şehrinde bulunan Vucic "Sırbistan NATO’ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız" dedi.

"MEVZU SEÇİM DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ"

Sırp lider "başkalarının" ülkeye getirebilecekleri şeylerden korktuğunu belirterek "Kosova ve Metohiya'daki Sırpların arkasındayız" ifadelerini kullandı. Sırbistan’ın 3 Nisan’daki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunun altını çizen Vuci, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alıp almak istemediğiniz" diye konuştu.

BOŞNAK VE MACARLAR DA VUCIC'I DESTEKLEDİ

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan’da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın 3 Nisan’da sandık başına gideceğini duyurmuştu. Sırbistan’da yapılacak seçimlerde, iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisi'nin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i destekleyeceği belirtilmişti.

Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic kazanmıştı. Ülkede, Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı.

Sırbistan Batı'yı savaşla tehdit ediyor “Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Kosova ve Bosna'daki krizi tırmandırıyor. Batılı hükûmetler bu durumu ciddiye almazsa durum daha da kötüleşecek”

Kosova-Sırbistan sınırındaki gerginlik sona erdi Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili yaşanan 'plaka' krizinde Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle sonlandırıldı. Sınırdaki güvenlik güçleri geri çekildi, barikatlar kaldırıldı, 12 gün süren gerginlik sona erdi.

İran ile Sırbistan iş birliği mutabakat zaptı imzaladı İran ile Sırbistan, karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi öngören mutabakat zaptı imzaladı.