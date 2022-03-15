Türkiye Gazetesi

Azor Adaları'ndan başlayıp Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye, sık sık deprem haberleri ile gündeme geliyor. Bu kapsamda bir deprem haberi de Edirne'den geldi. Edirne’de merkez üssü Bosnaköy ilçesi olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8.06

AFAD, Edirne’de meydana gelen depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de, Edirne Merkez Bosnaköy’de 2.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 8.06 kilometre derinlikte ölçüldü.

Adıyaman'da korkutan deprem Adıyaman'da korkutan deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedildi.

Muğla Bodrum'da 3,9 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum’da deprem meydana geldi! Erzurum’un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.