Türkiye Gazetesi

Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in pazar günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, Türk-Yunan ilişkilerinin seyri açısından olumlu değerlendirerek ziyaretin beklentileri aştığı yorumunu yaptı.

Ta Nea gazetesinin “Geleceği olan diyalog” başlıklı haberinde, Miçotakis’in İstanbul temasları “beklentileri aşan bir ziyaret” sözleriyle yorumlandı. Miçotakis’in Erdoğan ile görüşmesi için “Beklenenden daha iyi bir iklimde gerçekleşti” ifadesi kullanıldı.

"OLUMLU ADIMLAR"

Eleftheros Tipos gazetesinin “Olumlu adımlar” başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulanarak bu olumlu atmosferin korunması hâlinde Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyinin (YDİK) sonbaharda Selanik’te tekrar toplanabileceği, iki ülke heyetlerinin Güven Artırıcı Önlemler için nisanda buluşabileceği ifade edildi. Yunan tarafının, iki liderin uzun bir aradan sonra iki müttefik gibi görüştüğü izlenimine sahip olduğu belirtilen haberde “İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve pozitif gündeme, enerji konusu da dâhil olmak üzere özel bir vurgu yapıldı” ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi de iletişim kanallarının açık olmasının faydalı olduğuna vurgu yaparak “Anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gerçekten büyük bir iyileşme alanı mevcut. Bu sadece iki ülkenin değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesinin yararına olacaktır” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ayrıca ülkesindeki muhalefet liderleriyle Türkiye ziyaretini konuşacağı öğrenildi.

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