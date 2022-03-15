Türkiye Gazetesi

Yurtdışındaki e-ticaret sitelerine uygulanan vergi düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Bazı ürünlerde vergi oranı arttırılırken, bazı ürünlerde vergi alınan ürünler kapsamına dahil edildi.

150 EURO ALTI ALIŞVERİŞLERDEN VERGİ ALINACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında kişilerin yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde 150 euro altındaki yaptıkları alışverişlerinde ürün eğer Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 18 vergi alınacak. Önceki uygulamada sınır 500 euro olarak belirlenmişti.

ÇİN’DEN ALIŞVERİŞE YÜZDE 30 VERGİ

İnternet alışverişi, Çin gibi üçüncü ülkelerden yapılıyorsa daha önce yüzde 20 alınan vergi oranı yüzde 30 olacak.

İNTERNETTEN PARFÜM ALINIRSA YÜZDE 20 VERGİ

İnternetten parfüm, havyar, kürk, elektronik cihaz gibi ÖTV 4 sayılı listede yer alıyorsa ilave yüzde 20 vergi alınacak. Şirketler de 22 euro altı alışverişlerinde aynı vergi oranlarına tabi olacak. İlaç alımında vergi sınırı bin 500 euro olacak. Kitapta ise bin 500 euroya kadar alışverişte vergi alınmayacak.

Ruslar, ülkelerinden çekilme kararı alan ünlü markalara alışveriş için akın etti Birçok ünlü mağaza Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldı. Ancak Rus vatandaşları, mağazalardan alışverişini yapmak için sıraya girdi.