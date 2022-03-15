Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde hayatımıza giren QR kodlu menü uygulaması, akıllı telefonların kamerasıyla uyumlu olarak çalışıyor ve müşteriler, masalarda bulunan QR kodu telefonlarının kamerasına okutarak internet üzerinden menüye rahatlıkla ulaşabiliyor. Pandemi döneminde de sıklıkla kullanılan QR kodlu menü uygulaması, artık normal hayat içinde de kullanılmaya başlandı.

Öte yandan artan maliyetlerle birlikte fiyatlarını sürekli olarak güncel tutmak zorunda kalan işletmeciler yeni menüler bastırmak zorunda kalınca fiyat kısmını boş bırakarak çözüm bulmuştu. İşletmeler “Menü maliyeti” olarak adlandırılan masraftan kurtulmak için birçok yolu deniyor. QR kodlu menü sistemi de işletmelerin başvurduğu çözüm yollarınından biri haline geldi. Teknoloji sayesinde menü maliyetinden kurtulduklarını söyleyen işletmeciler, müşterilerin de tamamen temassız olan QR sisteminden memnunlar.

Masrafından kurtulmak isteyen işletmeler QR kodlu menüye geçerek hem değişen fiyatlara, hem de kâğıt maliyetine karşı bu yöntemi kullanıyorlar.

BASILI MENÜ DEVRİ BİTİYOR

Eskişehir'de kendi kafesinin işletmeciliğini yapan Mehmet Tiftik, en son menü bastırmak için matbaaya gittiğinde yüksek bir fiyatla karşılaştığını belirterek kâğıda gelen zamların da bunda etkili olduğunu söyledi. Tiftik, yakın zamanda basılı menüden QR kodlu menü sistemine geçiş yaptıklarını söyledi ve b sistemle büyük bir masraftan kurtulduklarını aktararak basılı menü devrinin biteceğini söyledi.

'HİJYEN AÇISINDAN İYİ OLDU'

Tiftik, QR kodlu menülerin hem kendileri hem de müşterileri için iyi olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

"QR kodlu menülere geçiş yaptık. Şu an hem pandemiden dolayı hijyen açısından hem de fiyat artışlarından dolayı bu şekilde yapıyoruz. Biz şu anda fiyatlarımızı güncel tutuyoruz. Zam geldikçe biz de mecburen yansıtmak zorundayız. Hijyen açısından da iyi oldu, bizim açımızdan da iyi oldu. Biliyorsunuz kâğıt fiyatları da çok yükseldi. Müşteriler için de iyi oldu bu sistem. Normal menülerin devri kapandı, artık insanlar QR kod kullanmaya başladı. Fiyat değişikliği gerektiği zaman, hemen tasarımcımızı arıyoruz ve kolayca fiyat değişikliği yapıyoruz.”

'FİYATLAR 4 KAT ARTTI'

Eskişehir'de kafe işletmeciliği yapan Deniz Eroğlu da henüz yeni olan işletmesinde en baştan beri QR kodlu menü kullandıklarını söyledi. Aynı zamanda ambalaj ve matbaa işiyle de uğraştığını söyleyen Eroğlu, menü bastırmanın bir hayli maliyetli bir iş olduğundan bahsederek kafede bu masraftan kaçınmak için QR kod kullandıklarını anlattı. Eroğlu, “Daha önceki işletmelerimizde basılı menüler vardı. QR kodlu menülerimiz yoktu. Geçen seneki fiyatlarla şu anki aldığımız fiyatlar nerden baksanız 4 katına kadar yükseliş gösterdi. Üretici olarak konuşursak, ben kâğıdı 9 liradan alırken şu an 37 liradan kâğıt alıyorum." dedi.

Deniz Eroğlu, fiyat değişkenliğinden dolayı masalarda duran tatlı menülerine fiyat yazamadıklarını anlattı. Fiyat kısmı dolu olan basılı menülerde, güncelleme yapmak için fiyatların üzerine yenilerinin de eklenebileceğini söyleyen Eroğlu şöyle konuştu:

'VAKİTTEN KAZANIYORUZ'

“Tatlı menülerine fiyat yazmadık, çünkü maliyetleri bilemiyoruz. Bunlar toptan aldığımız ürünler değil, kendi imal ettiğimiz ürünler. Fiyatlar biraz tutarsız olduğu için fiyat belirleyemiyoruz. 6 liradan aldığımız süt 8 liraya, oradan da 9 liraya yükseliş gösterebiliyor. Biz onlara göre maliyet çıkarıyoruz. Yaz-sil menüler, karalama tahtası usulü oluyor. Artık onlar kalmadı. O zaman A4 kâğıdına da yazalım çizelim. Görsel olmasın. Müşteri de kendini önemli hissetmeyecek o zaman. Biz bu şekilde vakitten de kazanıyoruz. Misafirlerimiz buraya geldiği zaman direkt QR kodu menüsünü okutuyor çünkü alışkanlık var.”

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