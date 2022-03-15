Türkiye Gazetesi

Merkezi Yönetim Bütçe dengesi Şubat'ta 69,7 milyar TL, faiz dışı dengesi Şubat'ta 113,4 milyar TL fazla verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL ve bütçe fazlası 69,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla vermiştir.

2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklanan emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye'de nasıl etki doğuracağını değerlendirerek, enflasyon ile mücadele ve gıdada arz güvenliğinin sağlanması için atılan adımları anlattı. Bakan Nebati akaryakıt fiyatları hakkında Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Bu artış da kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarına yansımaktadır. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız" açıklamalarında bulundu.