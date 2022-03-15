Türkiye Gazetesi

Martın ilk yarısını geride bırakırken Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Herkesin bugünlerde en çok merak ettiği şey pide fiyatları oldu. İftar sofranın olmazsa olmazı olan ramazan pidesine zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son dönemlerde gıda ürünlerine ve elektrik faturalarına yapılan zamlar sonrası ekmeğin üretim maliyetinin artması fiyatlara yansıdı. Ekmeğe yapılan zam sonrası gözler pideye çevrildi.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası, pide fiyatlarını açıkladı. Esnaf Odası tarafından verilen bilgilere göre işte güncel pide fiyatları:

330 gram sade pide 6 TL

330 gram yumurtalı susamlı pide 7,5 TL

Sade pidenin kilosu 18,20 TL

PİDEYE YÜZDE 50 ZAM GELDİ

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pidenin fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Böylelikle vatandaşlar pideleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 zamlı alabilecek.

Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası'ndan açıklama Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişiminin ekmek fiyatlarını etkileyeceğini düşünmediğini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir" dedi.