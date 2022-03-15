Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15 Mart koronavirüs tablosuna göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısına düne göre artarken vefat sayısındaki azalış dikkat çekti.
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15 Mart koronavirüs tablosunda vefat sayısında düşüş dikkat çekti
15.03.2022 - 19:31 | Son Güncelleme: 15.03.2022 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı 15 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Son tabloya göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısına düne göre artarken vefat sayısındaki azalış dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15 Mart koronavirüs tablosuna göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısına düne göre artarken vefat sayısındaki azalış dikkat çekti.
Etiketler : vaka,korona,ölü,vefat,
836526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/836526.aspx
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