Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15 Mart koronavirüs tablosuna göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısına düne göre artarken vefat sayısındaki azalış dikkat çekti.



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