Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bulunan ve ’korumaya değer’ konumunda olan 112 çınar ağacı kansere yakalandığı iddiasıyla kesilmişti.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ağaçları kestikleri için tutanak tutularak ceza kesildi.

İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, yasa göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği kaydedildi.

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’de oy çokluğuyla 13'üncü kez reddedildi.