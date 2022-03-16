Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında en büyük arabulucu rolünü Türkiye üstlendi. Son bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yaşadı. Birçok önemli lider ile bir araya gelen Erdoğan, akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

"KALICI ATEŞKES İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti

"İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ".

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme yaptı.

Erdoğan: 24 Mart'ta NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak olarak düzenlediği basın toplantısında 24 Mart'ta NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirterek, "Savaşın sonlandırılması için diplomatik çabalar hızlandırılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti 21. yüzyıla damgasını vuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz terörün her türlüsüyle bu mücadele önemli başarılara imza atıyor" diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türk milleti 21. yüzyıla damgasını vuracak" dedi.