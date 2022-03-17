Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar;

Milletimiz ve tüm Müslümanların Berat gecesini hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin sesidir, milletin hizmetkârıdır. Günün 24 saati milletin sesidir. Kadim davamızın bize gösterdiği yolda yürürken, partimiz daha büyük hedeflere koşuyor. Sabırla çalışarak önümüzde çıkan her sorunu çözüyoruz.

Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi istisnasız tamamında sandıktan açık ara parti olarak çıktık. 2023 seçimlerinin arefesindeyiz. Bir kez daha milletimizin karşısına çıkacağız ve seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Her seçim önemlidir fakat 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde milletimiz için bir yol ayrımını ifade edecektir.

Yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü bir taçtır. Rize-Artvin Havalimanı'nı da önümüzdeki ay açacağız.

Şehir hastaneleri ile iftihar ediyoruz, şimdi onların üzerine gelmeye başladılar. Bak, sizin de eliniz ayağınız oraya düşer.

Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor Yap-İşlet-Devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor, 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel. Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.





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