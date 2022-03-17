Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadesine yer verildi.



ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley korona oldu ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.



