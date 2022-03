Türkiye Gazetesi

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak olaylar, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Berat Kandili'ni layıkıyla geçirmek isteyen müminler camilere akın edip, kandili ibadetle geçirdi.

İSTANBUL

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca camilerinde mevlit programları düzenlendi.

Fatih Camisi'nde Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Program sonrası kısa bir konuşma yapan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, öğrencilerin düzenlediği mevlit programının çok değerli olduğunu belirterek, "Bizden sonra bu kürsüler gençlerimize kalacak. Kendilerini yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Mevlit programının ardından cami çıkışında Fatih Belediyesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ADANA

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi. Programın sonunda cemaat dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

ADIYAMAN

Adıyaman İl Müftülüğünde Berat Kandili dolayısı ile program düzenlendi.

Kentteki Ulu Cami'de İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BARTIN

Bartın'da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

DÜZCE

Düzce'de il merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

GAZİANTEP

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

HATAY

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay vaaz verdi.

Cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta da kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, dua etti, namaz kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

KARABÜK

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Program, yapılan duayla sona erdi.

KİLİS

Kilis Müftülüğünce kentteki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'nde emekli müftü Yahya Polat’ın namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

KOCAELİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen cemaat namaz kılarak, dua etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, camiye gelenlere hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara İzmit Belediyesince lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

MALATYA

Malatya'da, Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Kernek Karagözlülüler Camisi'ndeki programda vatandaşlar Kur'an- Kerim tilaveti ile okunan mevlidi dinledi. Mevlidin ardından dua eden vatandaşlar daha sonra namaza durdu.

MERSİN

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kandille ilgili vaaz verildi. Vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun vaazının ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

SAKARYA

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Davet üzerine camiye Nasreddin Hoca kostümüyle gelen animatör Yavuz Usta, çocuklarla oyun oynadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, duayla sona erdi.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

ZONGULDAK

Zonguldak'taki Ereğli Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.