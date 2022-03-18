Türkiye Gazetesi

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan “dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü” unvanına sahip olan köprü, 2 bin 23 metre orta açıklık, her biri 770 metrelik yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda... Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk defa birbirine bağlayan köprü sayesinde yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunulacak.

Köprü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıttan 31 milyon avro, çevreyle ilgili olarak da 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edilecek. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğüne denk gelirken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Peyzaj çalışmaları vesilesiyle 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KULELERİ

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize ediyor. Kırmızı beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden dört kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki dört top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor... Yolculuk 6 dakikaya düşecek ‘Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü’ için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın açılacak köprü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi altı dakikaya inecek.