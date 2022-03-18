Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti’nin kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçunun cezasını artıran kanun teklinde, kasten yaralama suçuna ilişkin de önemli bir değişiklik yapılıyor. Buna göre CMK’nın 100’üncü maddesine sayılan ‘tutuklama nedenleri’ arasında yer alan ‘Silahla işlenmiş kasten yaralama’ suçu ‘Kasten yaralama’ olarak değiştiriliyor. Ayrıca kasten yaralama suçunun ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi veya canavarca hisle işlenmesi hâlleri’ katalog suç kapmasına alınıyor. AK Parti’nin hukukçu kurmayları yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını şöyle açıkladı:

SOSYAL MEDYA YARGISI

Bir anlamda magandalara yönelik düzenleme olacak. Mesela, trakte birkaç kişi arabadan inip, başka bir aracın üzerine çıkıp tepiniyor, içindekini dövüyor, yaralıyor. Ya da adamın dükkânına giriyor, kafasını gözünü yarıyor. Çocuğunun, karısının önünde adamın önünü kesip yaralıyor. Buna benzer birçok olayda saldırgan silahlı yaralama olmadığı için tutuklanmıyor. Bu durum kamuoyunda inale yol açıyordu. Sonra olay sosyal medyaya düşüyor, ardından gelen tepkiler yüzünden tutuklama çıkıyordu.



Baklavacı kardeşler, şehir zorbalığının sembolü olmuştu

TUTUKLU YARGILAMA

Yapılacak düzenleme ile bu tip olayların önüne geçiliyor. Sadece silahla değil, direkt kasten yaralama suçu katalog suç kapsamına alınıyor. Böylece bu durumlarda sanığın tutuklu yargılanabilmesinin önü açılıyor. Mağdurun psikolojisi açısından önemli. Hem de caydırıcı olacak. Çünkü saldırgan ‘tutuklanmıyorum’ diye elini kollunu sallayarak dolaşıyor. Bunun önüne geçilecek. Hâkimler, silah olmasa bile yaralama suçundan tutuklama kararı verebilecek.

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis cezası istenen Seyitoğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.