Türkiye Gazetesi

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarındaki artışı devam ediyor. İstanbul'da sonbahar mevsiminde barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. Kış mevsimine geçilmesiyle yağışlı ve karlı hava etkili olunca barajlardaki doluluk oranıda yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkisini sert bir şekilde hissettiren kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Aradan geçen 1 haftadan sonra bu sabah saatlerinde güneşli hava 1 saat içinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yağışların etkisiyle bugun itibarıyla İstanbul'daki bazı barajlarda doluluk oranları yüzde 86.11'e yükseldi.

İKİ BARAJ YÜZDE 100 DOLU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 86,11 olarak ölçüldü. Son verilere göre Kazandere ve Istırancalar barajlarının ardından Elmalı barajı da yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 90,27

Alibey Barajı: Yüzde 80,08

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 86,74

Darlık Barajı: Yüzde 95,61

Sazlıdere Barajı: Yüzde 60,02

Elmalı Barajı: Yüzde 100

Istrancalar Barajı: Yüzde 100

Kazandere Barajı: Yüzde 100

Pabuçdere Barajı: Yüzde 95,68

Terkos Barajı: Yüzde 82,46

SON 7 YILDA EN DÜŞÜK ORAN

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Mart 2021'de baraj doluluk oranı yüzde 63,03 ile son yedi yıl içindeki en düşük orana sahipti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 85’i geçti İstanbul’da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85,3 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı! İşte son durum İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83,78 seviyesine yükseldi.

İstanbul barajlarındaki doluluk 1 haftada yüzde 20 arttı İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 76.84'e yükseldi. Kentte etkili olan karın erimesi ve ardından sağanak yağışla birlikte hızla yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 20 arttı.