Türkiye Gazetesi

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü hem Çanakkale Savaşı’na hem de Cumhuriyet ve Türk tarihine ilişkin simgeler ve ayrıntılar dolu. 1 buçuk saatl süren ulaşımı 6 dakikaya düşüren köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu dasağlayacak. Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte açılıyor.

SİFRELERLE DOLU BİR KÖPRÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak da nitelendirilen, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü. Köprü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine Çanakkale Savaşı’na ve Cumhuriyet'e ilişkin şifreler barındırıyor.

YÜZÜNCÜ YILI SİMGELİYOR

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü simgeliyor.

3.18 VURGUSU

318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini (3.18) sembolize ediyor.

KULELERDE BAYRAĞIMIZIN RENKLERİ

Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşacak kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

SEYİT ONBAŞI AYRINTISI

Köprünün kulelerinin tepesinde Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisine ithafen, top mermisi figürü yer alacak. 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte kulelerin uzunluğu 334 metreye kadar çıkacak.

VİYADÜKLER ZAFER ANITI'NI SİMGELİYOR

Başka bir ayrıntı ise viyadüklerin Çanakkale Şehitler Abidesi’ni yansıtması. Viyadüklerin ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor. Köprünün toplam uzunluğu 4608 kilometre. Rakamları tek tek toplayınca ortaya 18 rakamının çıkması da dikkat çekiyor.

KABLOLAR DÜNYA'NIN ÇEVRESİNİ 4 KEZ DÖNEBİLİR

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.



1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor" dedi. Erdoğan, "1915 Çanakkale köprüsünün araç fiyatı 200 lira olarak belirlendi. İlk bir hafta geçiş ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'den 1915 Çanakkale Köprüsü yorumu: Çok güzel, iç açıcı, gurur verici 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Çanakkale'de tarihi bir günde yani bugün açılıyor. Dünyanın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyan köprüye CHP'den 'Çok güzel, iç açıcı ve gurur verici' yorumu geldi.