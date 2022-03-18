Kocaeli polisi, terör örgütü PKK içerisinde eylemde bulundukları değerlendirilen bazı kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.
PKK'ya 6 şehirde operasyon: 33 kişi yakalandı Güvenlik güçlerinin hain teröristlerle mücadelesi sürüyor. Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi yakalandı.
Adana'da PKK'ya şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Adana’da, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'ndeki PKK operasyonunda 12 kişi yakalandı
Kocaeli'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli polisi, terör örgütü PKK içerisinde eylemde bulundukları değerlendirilen bazı kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.
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