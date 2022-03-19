Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafiği oldukça olumsuz etkiliyor. Aniden bastıran kar yağışı sonrası yol karla kaplandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı yapmıştı ama çok geçmeden kar nedeniyle trafik kazaları yaşanmaya başladı. TEM Otoyolu Çatalca gişeleri mevkiinde 5 araç, kar dolayısıyla kayarak birbirine girdi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Yolda kayan bir hususi araca arkadan gelen tır çarptı. Kazaya aynı istikamette seyreden bir tanker ve iki otomobil de karıştı. 5 araçlık zincirleme kaza sonrası Tem otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

'5 ARAÇ ÇARPIŞTIK'

Kazaya karışan sürücülerden Sadettin Kapısız, “Bir araç orta şeritte yanlamasına durdu. Onun arkasından bir tır geldi. Ben de diğer tıra çarptım. Toplamda 5 araba çarpıştık” dedi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.

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