Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşı 24. gününde devam ederken NATO, savaş bölgelerindeki gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ile görüşmeler gerçekleştirirken geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg Türkiye'ye gelmiş ve sürece ilişkin temaslarda bulunmuştu.

Öte yandan 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle NATO Liderler Zirvesi toplanmıştı. Yaklaşık 4 gün sonra yani 24 Mart'ta ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüz yüze yapılacak olan NATO Liderler Zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak.

ERDOĞAN, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAK

Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. Erdoğan, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yaparak Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

CAYDIRICI ADIMLAR KONUŞULACAK

NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

BİRÇOK DEVLET BAŞKANI YER ALACAK

Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapacak.

Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Putin'in 4 talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Putin’in işgali bitirmek için 4 talebi olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü: Ankara veya İstanbul'u işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti ve bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Putin ile Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.