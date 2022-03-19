Türkiye Gazetesi

Bakan Nebati TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Çok sevgili Bakanımız Murat Kurum ile birlikte yer aldık. Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada Türkiye. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar. Fuarın gözde ülkelerinden biriydi. Türkiye yine öncü ülke konumunda önemli bir paydaş olmuştur. Sonra Londra'ya geçtik. Alnımız açık bir şekilde gittiğimiz yere gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Ülkemizi yurtdışında şikayet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden taviz vermeyen ülke olarak gidin.

“ÇİN’DEN SONRA EN YÜKSEK BÜYÜMEYE SAHİP ÜLKEYİZ”

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde gidiyoruz. Bu şekilde diplomasi forumunun bize verdiği özgüvenle gidiyoruz. Merak etmeyin bu ülke güçlü bir ülke ve bu ülkeye inanıyorlar, güveniyorlar. Şeffaf, açık sözlü, inançlı ve kararlıyız. Sorunlarımızın üstesinden gelecek enstrümanları kullanabileceğimizi bilerek gidiyoruz. Bu ülkeye güvenin. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor 2 yıldır. Dünya karşılaştığı olayın nasıl çözüleceğine ilişkin hesap yapamazken bizler aldığımız kararla Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk. Yüzde 1.8 oranında büyüdü. İki yıl önceyi iyi hatırlayın, gelecek ne olacak diye soranlara tek bir şey söyledik. Bu ülke iştahlı bir ülke, genç nüfusa sahip bir ülke, bulunduğu coğrafi ortam itibarıyla bütün dünyanın taleplerini karşılayacak özgün bir yapıya sahip.

“G20 ÜLKELERİ İÇİNDE BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI KAYDEDİYORUZ”

Hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü biz zorluklarımızın karşısında gözlerimizi kapatıp zorlukları halının altına sürerek geçiştirelim mantığında çalışmıyoruz. Bunun üstesinden geleceğimizi bilin diyoruz ve güven telkin ediyoruz. İstikrarlı adımlar atıyoruz ve her türlü özveride bulunacaklarla gelin birlikte hissedelim diyerek büyüyoruz. Onun için yüzde 11 büyüdük. 3. ayın sonundayız öncü göstergelerimiz iyi. Satın alma gücü paritesi çok iyi, PMI çok iyi, elektrik tüketimi gayet iyi, fabrikalar çalışıyor ve ihracatımız artarken iç tüketim de devam ediyor. Büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor. G20 ülkeleri, OECD ülkeleri içerisinde biz başarı üstüne başarı kaydediyoruz. Antalya turizmin merkezi turizmde başarılar elde ede ede yürüyoruz. Geçen yıl Akdeniz havzasında İspanya’dan fazla turist alan ülke oldu Türkiye. Hızla pandemi öncesi duruma doğru gidiyoruz.

“TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ”

Daha iyi haberler gelecek. Türkiye adeta bir fırsatlar ülkesidir. Londra’ya her gidişimde farklı bir havayla gidiyorum her dönüşüm farklı bir hava. 21. Yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. 21. yüzyıl gençlerimizin önderliğinde yürüyecek. O kadar umutlu, heyecanlı ve geleceğe o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah’ın izniyle yanılmayacağım ve yanıltmayacağız rahat olun. Birilerinin farklı bir dille, üslupla karamsarlık yayması sizi rahatsız etmesin. İyimserlik temkinli iyimserlik, hesap kitabını bilerek biz yolumuza devam edeceğiz. Varsın birileri farklı düşünsün, varsın birileri korksun. Biz güçlüyüz, cesuruz ve iradeliyiz."

“ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ”

250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi, farkındayız, enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız... Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden geri adım atmıyoruz. Enflasyonla da mücadele ediyoruz. İş üreterek yolumuza devam ediyoruz.