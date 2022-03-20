Türkiye Gazetesi

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak fiziki dünyayı sanal dünya ortamında hayata geçiren “Metaverse” kavramı, AK Parti’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek “Forum Metaverse” programında ele alınacak. Akademisyenler, alanında uzman isimler ve çok sayıda davetlinin katılacağı Forum Metaverse programı, Ankara’daki ATO Congresium’da yarın yapılacak. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri “Dünyada ilk defa bir siyasi parti, bir Cumhurbaşkanı’nın teşrfileriyle Metaverse kavramını tartışıyor olacak” dedi.

Metaverse alanında Türkiye liderlik yapabilir AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, geçtiğimiz günlerde TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, milletvekillerinin ‘Metaverse’ ile ilgili sorularını cevapladı.

Metaverse'nin tat ve kokusunu Türkler verecek Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın sanal dünyada tat ve koku alma konusundaki çalışmaların Ericsson’un İstanbul’daki AR-GE merkezinde yürütüldüğünü belirterek “5G nesnelerin interneti iken, 6G duyuların interneti olacak. Mesela bilgisayar başında sanal bir mağazaya girerek kulağınızdaki küpeden tat ve koku alabileceksiniz” dedi.