Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz salı günü milletvekilleriyle yaptığı toplantıda da gündeme gelen organize sanayi bölgelerinde (OSB) kreş kurulması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine olarak çalışan Bakanlık, ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Samsun, Afyonkarahisar ve Tokat’taki OSB’lerde kreş açmayı planlanıyor. Bu şehirlerde bulunan OSB’lerdeki fabrikalarda çalışan kadın personele, kreş açılması durumunda çocuklarını gönderip göndermeyecekleri, çocuklarının hangi yaş grubunda olduğuna yönelik sorular soruldu. Anket çalışmaları sonucunda kreş çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

BAKANLIĞIN TEREDDÜDÜ VAR

Konuyla ilgili açaklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile bir görüşme gerçekleştirdik. Büyük organize sanayi bölgelerinde kreş açmayla ilgili bir çalışmaları oldu. Değerlendirme aşamasındayız. Bakanlık olarak bu bölgelerde açılacak kreşlere personel ve teknik anlamda destek verilecek. Fakat Bakanlığın bu bölgelerde kreş açılması ve sürdürülmesiyle alakalı tereddüdü var. Organize sanayi bölgeleri şehrin dışında olduğu için bu çocukların kreşe taşınması ya da daha sonrasında tekrar evlerine dönmesi noktasında bazı soru işaretlerimiz var. Ebeveynlerin olduğu servislerle mi gelir, ayrı bir servis güzergâhı mı kurulur? Bunları biraz daha netleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sağlık tesislerinde bulunan kreşler açık tutulacak Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine “tam kapanma” hakkında genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.