Türkiye Gazetesi

Yurdu etkisini alan soğuk havalar Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. İstanbul'da bir süredir etkili olan kar yağışı aralıklar yağmaya devam etsede mega şehri kolay kolay terketmeyecek gibi duruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava raporlarını yayınladı.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olmasıda tahminler arasında.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN ETKİSİNİ YİTİRECEK?

Yaklaşık 2 gündür etkisini devam ettiren kar yağışı dün akşam saatlerinde şiddetini arttırırken karla karışık yağmurda olunca sert hava gece boyu etkisini hissettirdi.

Kar yağışının bugün ağırlıklı sabah saatleri olmak üzere saat 18.00'a aralıklarla devam etmesi beklenirken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "28-29 Mart'tan itibaren 10 derecelere yaklaşıyoruz" dedi ve soğuk havaya sebep olan 3 etkenden 2'sinin zayıflamaya başladığını kaydetti.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 6°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ 5°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 13°C, Parçalı bulutlu

ANTALYA, 13°C, Parçalı bulutlu

HATAY 11°C, Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI, ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

RİZE 5°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 5°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -7°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 3°C, Çok bulutlu

VAN 1°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlI

DİYARBAKIR 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, Parçalı bulutlu

SİİRT 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, Parçalı bulutlu

YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, AKOM, İBB... Uyarılar peş peşe! Beklenen yağış başladı (18 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji uyardı, beklenen kar yağışı başladı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini 1-2 günlüğüne açık havaya bıraktıktan sonra sağanak geri geldi, düşen sıcaklıklarla birlikte İstanbul'da kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği ve İBB peş peşe uyarılarda bulundu, İstanbul dahil birçok kentte okullar tatil edildi. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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