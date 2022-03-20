Türkiye Gazetesi

Dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Buzlanma nedeniyle gerçekleşen kazada 18 araç birbirine girmişti.

31 KİŞİ YARALANDI

Buzlanma nedeniyle kayan otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi etti. Yaralılardan 17’si Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırılırken, 14’ünün tedavisi ayakta yapıldı. Kazada bacakları kopan ve ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 16 yaşındaki Doğan Başaran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

8 AYLIK BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Kapanan yol 5 buçuk saat sonra açıldı Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 31 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saatlik çalışmayla açıldı.

Bolu Dağı Tüneli’nde korkunç kaza! İşte zincirleme kazadan ilk kareler… Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre en az 30 kişinin yaralandığı ve kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdurulduğu belirtildi. Olay yerinden gelen görüntüler ise korkunç. İşte olay yerinden gelen ilk kareler…

Türk futboluna büyük şok: Avrupa kapısı kapandı, futbol otoriteleri yorumladı Türk takımlarının Avrupa'daki başarısızlığı karnemize de yansıdı, Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü. Top Sende'ye konuk olan futbol yorumcuları Ömer Faruk Ünal, Saffet Akyüz ve İrfan Buz, tabloyu Hakan Dede'ye yorumladı.