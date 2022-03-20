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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
20.03.2022 - 15:38 | Son Güncelleme: 20.03.2022 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Antalya İl Danışma Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Ukrayna-Rusya savaşı bizi doğrudan etkiliyor. 2014'te Kırım'ın ilhakına tepki verdik. O zaman dünya gerekli tepkiyi verseydi bugün bunlar yaşanmazdı" dedi.
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838359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/838359.aspx
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