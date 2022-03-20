Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Muğla’da bir hastanede uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, sağlık ve güvenlik teşkilatlarının Türkiye’nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Çelik, güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz.

POLEMİK KONUSU YAPANLAR YAKIŞIKSIZ BİR DAVRANIŞ SERGİLİYOR

Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."

Doktor dövdü diye adı çıktı ama asıl maganda doktormuş: Uzman çavuşa büyük pardon Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuşun bir doktoru darp ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay anına ilişkin görüntülerde darp edilenin doktor değil, uzman çavuşun kendisi olduğu belirlendi.