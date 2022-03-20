Türkiye Gazetesi

İzmir’de bir hastanede çalışan hemşire aşı yapmadığı halde 13 kişiyi aşılı gösterme konusunda anlaşmasıyla ilgili hazırlanan iddianame İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İl Sağlık Müdürü suçtan zarar gören taraf olarak yer aldı. Eğitim ve Araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y.’nin başka birimde görevli olmasına rağmen

AŞI YAPTIRMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, İl Sağlık Müdürlüğünün suçtan zarar gören taraf olarak yer aldığı iddianamede, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y'nin, başka birimde görevli olduğu halde yakınlarının Covid-19 aşısı yaptırmak için geleceğini belirterek "Covid-19 aşı birimi"nde görev aldığı belirtildi. İddianamede, hemşire R.K.Y'nin, 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiyi, aşı uygulamadığı halde, "aşı yapılmış" gibi gösterdiği ve bu yöntemle kişilerden para tahsil ettiğinin başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

241 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hemşire R.K.Y'nin, 13 kişiyle "Covid-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme" konusunda anlaştığı, bunlardan bazılarından para aldığı, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdiği, diğerlerinde ise eylemin teşebbüste kaldığı, WhatsApp yazışmaları ve para hareketleriyle tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

WHATSAPP GRUBU KURDU

13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar istendi. R.K.Y'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak için bir WhatsApp grubu oluşturduğu bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Arkadaşlar, iğnenin ucu küçük, emniyetteyiz ve güvendeyiz, tamam mı?", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektörü aşı bölgesine uygulama yapıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiği kaydedildi.

HASTALARDAN 189 LİRA ALDI

Aşı enjekte etmediği halde sahtecilikle sisteme "aşılı" olarak tanımladığı kişilerden 189 lira tahsil ettiğinin hemşire R.K.Y'nin hesap hareketleri ile ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi. İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.