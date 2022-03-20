Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobilin üretim süreci devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aracı her türlü doğa şartına hazırlamak adına deneme sürüşleri gerçekleştiriyor.

KARDA TEST EDİLDİ

TOGG son olarak, ülkemizde de yoğun kar yağışlarının etkisini gösterdiği günlerde, yoğun kar birikintisinin üzerinde test edildi. Havadan ve yakın çekim görüntüleri kaydedilen TOGG'un gösterdiği performans, tam not aldı. Drift yaptığı da görülen TOGG'un rahat manevraları, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

VATANDAŞLAR YORUM YAĞDIRDI

TOGG'un resmi sayfasından yapılan paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Paylaşıma, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" notu düşülürken, yorumda bulunan vatandaşlar ise "Bekliyoruz, gözümüz yollarda" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

TOGG'un 13 Mart'taki fotoğraflı paylaşımında ise "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

2022'NİN SONUNDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı.

TOGG başarıdan başarıya koşuyor! Dünya hayran kaldı: En iyilerin arasına girdi ABD’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan ve fuara damgasını vuran yerli otomobil TOGG, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve özellikleriyle dünyaya damga vuran TOGG, 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına girmişti. TOGG, en iyi 20 marka sıralamasında ise 6’ncı oldu.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Togg yola çıkmak için gün sayıyor. SUV tipi modeliyle kullanıcı karşısına çıkacak olan Togg, bugün eksi 40 derecedeki fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.