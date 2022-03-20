Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Maçın 35. dakikasında Skubic’in taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye inerek pasını penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi’ye aktardı. Çekiçi’nin kayarak vuruşunda kaleci Altay Bayındır’dan seken topu Bytqi tamamladı ve ağlara gönderdi.

66. DAKİKADA SKOR EŞİTLENDİ

Bu ilk yarının tek golü olurken, Konyaspor, devre arasına 1-0 önde gitti. 66. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Sehic çeldi. Direkten dönen topu çizgi üzerinde Kim Min-jae tamamladı ve ağlarla buluşturdu. Skora eşitlik geldi.

PELKAS GALİBİYETİ GETİRDİ

88. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası içinde topu alan Pelkas’ın vuruşunda Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

Maç böyle bitti. Sarı-laciverliler, 2. sırada alan Konyaspor'u yenerek aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Konyaspor 55 puanla 2., Fenerbahçe de 53 puanla 3. sırada.

KIM İLK GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, attığı golle ilk defa Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırdı.

TRİBÜNDEN ARDA SESLERİ

İlk yarının son bölümünde takımları yenik durumdayken oynanan futboldan memnun olmayan Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yaşındaki Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahürat yaptı. Maçın ikinci yarısının başlamasıyla da "Arda-Arda" sesleri devam etti. Genç oyuncu 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

MESUT 45 DAİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, 45 dakika forma giyebildi. İlk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çeken oyuncu, devre arasında yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

SZALAI SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Macaristanlı stoperi Attila Szalai, sakatlık yüzünden karşılaşmayı tamamlayamadı. Sağ bacağındaki problem sebebiyle 58. dakikada kendini yere bırakan Szalai, 61. dakikada oyundan çıktı.

GUSTABO İKİ AY SONRA DÖNDÜ

Szalai yerine Filip Novak girdi. Böylelikle Çek futbolcusu Novak, bütün kulvarlarda 9 maç sonra sahaya çıktı. Novak, 57 günün ardından formasına kavuştu. Bir diğer uzun sakatlıktan sonra dönen isim de Luiz Gustavo oldu. Breziyalı orta saha, 64 gün sonra kadroda yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI DESTEK

Fenerbahçe, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin düzenlediği "#rengimizbelliolsun" kampanyası kapsamında renkli çorapları ellerine giyerek sahaya çıktı.

STAT DOLDU

Fenerbahçe taraftarı, Konyaspor maçına büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, sarı-lacivertli takıma destek verdi.

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