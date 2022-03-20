Halkların Demokrat Partisi (HDP), İstanbul Yenikapı etkinlik alanında nevruz kutlaması düzenledi. Etkinlik, 12.30'da başlayıp 16.30'da sona erdi. Bölgede zaman zaman gerginlik yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.
Yine HDP, yine provakasyon! Polise taşlı saldırı Kızıltepe'de HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği sonrasında bir grup polis ekiplerine taşla saldırdı. Terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar da atan gruba, polis TOMA'larla müdahale etti.
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'e soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı.
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı PKK'lı erkek arkadaşıyla çekildiği fotoğraflar deşifre olan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.