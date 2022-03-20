Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Nisan ayında da kar yağışı sürprizi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı "Bu son kar diye sevinmeyin" diyerek Nisan ayında İstanbul'a kar yağabileceğini duyurdu.

İSTANBUL'A NİSAN AYI İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.

"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

BUGÜN VE YARIN İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Öte yandan Sürmeli bugün ve yarın için için kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaşırken 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

işte o iller; Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı,Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis, Van.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik 'kar' uyarısı Meteoroloji İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı yeni uyarıda bulundu. Kar yağışının bugün akşam 18.00'a kadar aralıklarla etkisini devam ettireceği belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını engelledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi.