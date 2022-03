Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları;

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Asgari ücret ve emekli ikramiyesiyle ilgili soruya Çelik, ''Bu tip çalışmalar hangi tarihte gerçekleşir, hangi takvimde gerçekleşir. Bu ilgili bakanlığın yapacağı bir açıklama. Ama şunu söyleyebilirim. Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerin hayat koşulları karşısında bulunduğu durum. Bunların sürekli olarak kollanması, durumlarının iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi her zaman gündemimizdedir. Şu şekilde düzenleme yapılacak, şu takvimde yapılacak deme noktasında değilim. Uygun koşullar oluştuğu zaman biz ve ilgili bakanlıklar açıklar. Ama şundan herkes emin olsun. Hem çalışan kesimlerin hem emeklilerimizle ilgili her seferinde kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. '' diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir.

Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa...

İslamofobi, İslam düşmanlığı ile 15 Mart mücadele günü olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda'da bir katliam gerçekleşmişti. Burada bir Türk vatandaşı olan 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz. BM Genel Kurulu 15 Mart Günü'nü 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Geçtiğimiz birkaç gün son derece önemliydi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımız tarafından açılmış oldu. Bu AK Parti'nin eser siyasetinde önemli sembol ve taçtır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabileceği bir kere daha görmüş olduk.

Bütün bunlar bileşik kaplar teorisi gibi birçok şeyin yan yana gelmesiyle oluyor. Tabii ki milletimizin iktidarımıza verdiği destek bu eserlere imza atılmasına neden oluyor. Her zaman olduğu gibi bunları şu ya da bu şekilde eleştirenler oluyor. Normal olarak hiçbir şeye imza atmayanlar, krize imza atanların bunları gölgelemeye çalışmasını bir kere daha tespit ettik.

SUUDİ ARABİSTAN'A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

20 Mart sabahı Suudi Arabistan'a bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz. Yakın zamanda Yemen'deki Türk şehitliğine dönük olarak insanlık dışı eylem gerçekleşmişti. Yemen halkının asla kabul etmeyeceği bir eylem. Bütün süreci yakından takip edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO toplantısında bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Hem Zelenski hem Putin'le görüşmeye devam ediyor. Türkiye'nin politikasını herkes güvenilir politika olarak ifade ediliyor. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi kararlılığı ve iradesi herkes tarafından takdir edilir noktada. En büyük amacımız kalıcı ateşkes olması ve barışın imzalanması.

Bir plan konuşuluyor. Kritik siyasi konularda iki liderin bir araya gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Ankara gerek İstanbul'da memnuniyetle bir araya gelebileceğini, güvenli bir arabulucu olunacağını ifade etti. Vatandaşlarımız son derece başarılı şekilde tahliye edildi. İlk savaş gerçekleştiğinde hava, kara, deniz ikmal yollarında gerçekleşemiyordu. Maalesef bir muhalefet partisi bunu da istismar etmişti. Sonra net bir şekilde görüldü ki, hava, deniz, kara hangisi müsaitse Türkiye tüm kapasitesiyle tahliyeyi gerçekleştirecek durumuna sahiptir.

Emine Erdoğan hanımefendinin Ukrayna Cumhurbaşkanının eşine gönderdiği mesaj, oradaki çocuklara, kadınlara, şiddete maruz kalanlara mesaj da Ukrayna'da yankı buldu. Türkiye'nin insani yardımları herkes tarafından takdir görüyor.

ERDOĞAN'IN NATO ZİRVESİ ZİYARETİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesinde yapacağı görüşmeler süreci belirleme açısından kritik olacaktır. Türkiye BM Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yeniden seçildi. Bu son derece önemlidir. Ticaret yollarının tehdit altında olması yeni savaş ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Türkiye bu uluslararası komisyonda ticari işbirliğini, kurallı ticaretin, dostane ilişkilerin teşviki bakımından önemli rol oynayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün milletvekilliği ve eski il başkanlığı yapmış arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Türkiye tarafından açılan diplomatik hattın herkes için bir umut olduğunu gösteriyor. Bunu da bazı ortaklarımız ilk başta Türkiye ile verimli ve yeterli işbirliği gerçekleştiremedikleri için tarihi fırsatları kaçırdılar. Şimdi Türkiye'nin durduğu yer, Cumhurbaşkanımızın diplomatik duruşu herkes tarafından takdir ediliyor. Bunun daha çok desteklenmesi lazım.

FURKAN VAKFI AÇIKLAMASI

Burada her zaman olduğu gibi prensibimiz açıktır, biz her zaman mücadelesini takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin çeşitli olaylara müdahalede orantısız güç kullanmasını asla kabul edilemez, bunlar meşru sayılamaz. Adana'daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adana Valimiz soruşturmanın açıldığını söylemiştir. Orantısız güç meşruiyet sınırına çıkmış şiddet demektir.

Burada açıklamalara bakıyorum, muhalefet partilerinin açıklamalarına, bazı grupların açıklamalarına. Bu orantısız güç sanki hükümet politikası imiş gibisinden bir iftira kampanyası yürütüyorlar. 28 Şubat yeniden canlanıyormuş, eski günler yeniden geliyormuş gibisinden. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. Türkiye'de 28 Şubat şartlarını ortadan kaldırmada en güçlü mücadeleyi biz verdik. Böyle bir sistematik şekilde yalan söyleme, iftira kampanyasına söyleyecek çok sözümüz var