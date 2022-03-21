Türkiye Gazetesi

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde önemli rol oynadı. Savaşın sonlandırılması için kritik görev üstlenen Türkiye'ye son günlerde birçok dünya lideri ziyareti geldi. Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeler kaydetti.

Şimdi de Hollanda Başbakanı Mark Rutte geliyor. Rutte, Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkileri bütün boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İkili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

Erdoğan'dan 'vefa' toplantısında önemli mesaj: Hayat pahalılığının önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz" diyerek hayat pahalılığının önüne geçmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijital seferberlik' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Forum Metaverse' etkinliğinde konuştu ve Türkiye'nin potansiyelinin kendi Silikon Vadisi'ni oluşturacak düzeyde olduğunu belirterek "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öpüp başına koymuştu! İşte 129 yıllık sancağın hikayesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duygusal anlar yaşamıştı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 129 yıllık Osmanlı sancağı hediye edildi. Erdoğan ise sancağı önce öpüp, sonra başına koydu. Erdoğan’ın duygusal bakışları ise dikkat çekmişti. Peki bu sancağın özelliği ne? Erdoğan’a verilen Osmanlı Sancağı nerden getirildi? İngiltere’deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katkılarıyla Türkiye’ye getirilen 25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancağın hikayesi şimdiden merak konusu oldu. İşte o sancağın hikayesi…