Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Daday ilçesinin Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirdiği öğrenilirken, saldırıdan Başkan Taş'ın yara almadan kurtarıldığı, fakat çıkan arbedede 3 çalışanın yaralandığı bildirildi.

BAŞKANDAN İŞ İSTEMİŞ

Olay, Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi. Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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