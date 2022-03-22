Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik, askeri, ekonomik ve enerji transferi konusunda öneminin daha da artması, Türkiye ile iş birliğini daha da değerli hâle getirdi. Ankara ile 20 günde 35 ülke lideri, hem yüz yüze hem de telefonda temas kurdu. Geçtiğimiz haftalarda İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Türkiye’yi ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Aliyev’in ziyaretini sırasıyla NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda izledi. Bugün de Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.

Erdoğan bu süreçte ayrıca ABD Başkanı Biden, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, Hollanda Başbakanı Rutte, İngiltere Başbakanı Johnson’ın da yer aldığı liderlerle defalarca telefonda görüştü. Bu süreçte Antalya’da düzenlenen 2’nci Antalya Diplomasi Forumu’na da 19’u devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 75 ülkeden temsilci katıldı.

Öte yandan, Türkiye’nin savaş atmosferindeki ilkeli ve dengeli politikası ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni eksiksiz uygulaması her kesimden takdirle karşılandı. Almanya Başbakanı Scholz “Montrö Anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye’nin Montrö rejimini uygulamasına değinerek “Ankara’nın Montrö Sözleşmesi’nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte 23-24 Mart tarihlerinde Belçika Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Erdoğan, burada ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesine katılacak.