Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Dün gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında görüşülen Seçim Kanunu kapsamında, seçmen göçünün engellenmesi için, atama ve tayinlerin dışında, seçimlerde vatandaşların son 1 yıl yerine son 6 ay içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınması kararlaştırıldı. 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde, İstanbul’daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı.

Toplantıda, muhtarlar için ayrı bir pusula yapılması önerisinin konuşulduğu, ancak bazı MYK üyelerinin buna karşı çıktığı belirtildi. Bu nedenle, muhtarlara ayrı pusula önerisinden vazgeçildiği kaydedildi. Yine, teklife göre muhtarlar seçilme yeterliliğine sahip olduğunu 30 gün içerisinde belgelendirmesi gerekiyordu. Toplantıda, bu sürenin 15 güne indirilmesi de gündeme geldi. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı öğrenildi.

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