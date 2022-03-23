Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Fatih’te bulunan Cerrahpaşa Hastanesi Acil çıkışı önünde kendisini kısa mesafe diye almayan taksicilere “Taksi ne olur beni al” diyerek yalvaran yaşlı kadının yaşadığı zor anlar bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKSİCİLERE YALVARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih'teki bir hastanenin önünde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, yaşlı kadını kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle aracına almayan 2 taksinin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

H.T. ve İ.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1823'er lira para cezası uygulanırken, araçlar da 3 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, tutanakla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetlerine de bilgi verilerek 2 sürücünün çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı.

NE OLMUŞTU?

Taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, “Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi’nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. ‘Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın’ diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum” dedi.