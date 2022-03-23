Türkiye Gazetesi

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bakan Soylu mağdur kadınları koruyacak yeni bir adım daha atıldığını duyurdu.

BU SABAH BAŞLADI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Artık verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer alması yeterli olacak.

ENTEGRASYONUN HEMEN SAĞLANMASI GEREKLİ

Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısının 70'ten 50'ye düştüğünü belirten Soylu, "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Patlayıcıyla yakalanan polis örgütle bağlantılı Hakkari'de bugün bir polis memuru yüklü miktarda patlayıcıyla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu polisin daha önce görevden alındığını ancak mahkeme kararıyla geri döndüğünü söyledi. Bakan Soylu, memurun terör örgütüyle bağlantılı olduğunu da aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısının oğlu İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.