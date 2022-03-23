Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumunun kırmızı etin satış fiyatına yüzde 48 oranında bir zam yapması üzerine açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır. Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

NE OLMUŞU?

Et ve Süt Kurumu, Ramazan öncesi et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurmuştu. Kurumun internet sitesinde yayınlanan yeni listeye göre gelen zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. Alınan zam kararından sonra vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun açıklama yaptı. Osman Uzun, “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” açıklamalarında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Et ve Süt Kurumu’nda zam sonrası açıklama Et ve Süt Kurumu’nun Ramazan öncesi et fiyatlarına yüzde 48’lik bir zam yapması tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrasında Genel Müdür Osman Uzun açıklama yaparak, “Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık. Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” dedi.