Türkiye Gazetesi

Rusya'nın işgalinin ardından milyonlarca Ukraynalı evini terk etmek zorunda kaldı. Mülteci konumuna düşen Ukraynalılar, en yakın ülkere kaçtı.

Hırvatistan hükûmeti, bu durumla ilgili önemli bir karar aldı. Hükümet, Ukraynalı göçmenlere evlerini açan, barınma sağlayan kişilere, aylık kira ve faturaların ödenmesi hususunda destek verileceğini duyurdu.

1 YILA KADAR DESTEK

Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılacak yardımın, aylık 475 avroya (7.750 TL) kadar çıkabileceği ve bu sürenin 6 ay ila 1 yıl süreceği belirtildi.

Ukrayna'dan Gelen Mültecilerin Kabulü ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Uygulanması Çalışma Grubu temsilcileriyle görüşen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic "Ülkeye gelen Ukraynalılara en çok barınma konusunda yardımda bulunulması gerekli" dedi.

20 BİN UKRAYNALIYA KAPILAR AÇIK!

Plenkovic "Şimdiye kadar Hırvatistan’a geçen Ukraynalı sayısı 9 bin 357 olarak kaydedildi. Bu sayının 4 bin 556’sını kadınlar, 1.172’sini erkekler ve 3 bin 629’unu çocuklar oluşturmakta. Ukraynalıların konaklama masraflarının ödenmesi önemli.Bu tavır, ülkemize gelen Ukraynalılar ile dayanışma içinde olduğumuzu gösteren bir politikadır. Bu alanda insani yardım başta olmak üzere, mümkün olan her alanda yardım etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hırvatistan, Avrupa Birliği Komisyonuna, Ukraynalı 20 bin mülteciyi kabul edip temel ihtiyaçlarını gidermeyi taahhüt etmişti.

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