Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgaline son veren Azerbaycan’a PKK benzeri bölücü tuzak kuruluyor. Emekli Albay Halik Şükürov, Azerbaycan’ın İran sınırında yer alan Asdara, Yardımlı, Leriç, Lenkeran ve Masallı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 500 bin kişilik Talış topluluğunun uluslararası güçler tarafından kışkırtıldığını söyledi. Stratejist Elhan Şahinoğlu ise 1993 yılında Rusya ve İran’ın, Azerbaycan topraklarında Talış Mugan Özerk Cumhuriyeti adı ile korsan bir cumhuriyet kurdurduğunu hatırlatarak “Aynı oyunu yeniden sahnelemek istiyorlar” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal girişimine Azerbaycan yönetimi destek vermedi. Bakü, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini deklare etti ve Kiev’e yönelik birçok yardım faaliyeti resmî destek gördü. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan kamuoyu ve resmî tutumun zıddına Talışları temsil ettiğini iddia eden bir grubun Bakü’deki Rus Büyükelçiliğine çelenk koyduğunu ve Rusya’ya destek açıklaması yaptığını kaydetti. Bu tutumun bir tür meydan okuma olduğunu belirten Şahinoğlu, şunları söyledi:

MERKEZ ÜS MOSKOVA’DA

"Talış milleti, genel itibarı ile vatanseverdirler. Hatta son Ermeni işgaline karşı verilen Karabağ savaşında 600’den fazla Talış kardeşimiz şehit düştü. Ancak tıpkı genelde vatanını ülkesini seven Kürtlerin çokluğuna rağmen ortaya çıkarılan PKK terörü örneğinde olduğu gibi harici güçler tarafından burada da ayrılıkçı bir unsur üretmeye çalışıyorlar. Talışların Azerbaycan aidiyeti çok güçlüdür. Bu sebeple bölücü yapı, ağırlıklı olarak Rusya, Ermenistan ve Avrupa’da kurulan dernek, televizyon ve benzeri yapılanmalarla taraftar toplamaya çalışıyor. Şu an başlarında eski Azerbaycan ordusunda albay olarak görev yapan Alikram Gumbetov var. Gumbatov Moskova’da. Ancak Hollanda, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile Erivan’da ona destek veren isimler görev yapıyor.

Rusya, stratejik hamle olarak Azerbaycan’ın güneyinde ayrılıkçılığı yeşertmek istiyor. Bölgede yaşayan insanlara Rus vatandaşlığı veriyorlar. Tıpkı Donetks, Lugansk, Kırım ve Osetya’da olduğu gibi müdahaleye uygun bir zemin hazırlamak istiyorlar. İki ülke arasında imzalanan stratejik müttefiklik anlaşması Moskova tarafından bu olay özelinde ihlal ediliyor. Rusya’nın şu an Moskova’daki bölücüleri teslim etme zorunluluğu var.

RUS VARLIĞI BİR HANÇER

Talış halkının yüzde 99 oranında Şii inanca mensup olduğunu hatırlatan emekli Albay Doç Dr. Halik Şükürov da tıpkı Şahinoğlu gibi Talış tahrikinin başarısız olacağını savunuyor. Şükürov’a göre komplonun arkasında başta Rus istihbaratı olmak üzere bölgeyi karıştırmak isteyen farklı güçler var. “Daha önce denenen korsan Talış Cumhuriyeti’nin ömrü üç ay sürdü” diyen Emekli Albay Şükürov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Talış tahriki, Karabağ meselesinden bağımsız değil. Ermeni silahlı unsurlar bu yılın mayıs ayı içerisinde Karabağ’dan çekilmek zorunda. Yapılan anlaşmaya göre Ağdere, Hocalı, Hankendi ve Hocavend’in emniyet, askerî, yerel ve mülki idaresinin Azerbaycan’a devredilmesi gerekiyor. Ancak Rusya bu anlaşmaya sadık kalmak istemiyor. Bu sebeple de bölgede farklı fay hatları oluşturmaya çalışıyorlar. Lenkeran hattında çıkabilecek bir karmaşayı da bölgedeki varlığını sürdürme aracı olarak kullanacaklar. Çünkü Rusya bu bölgenin kalbine saplanmış bir hançer."

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