Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Türkiye’nin Afrika açılımı ile gelişen diplomatik ilişkiler, savunma ve güvenlik alanlarında yeni iş birliklerine kapı araladı. Kazan-kazan ekseninde yürütülen açılım kapsamında bugüne kadar 25 Afrika ülkesi ile savunma sanayii iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye son olarak; terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askerî savunma ve güvenlik konusunda iş birliğini güçlendirdi.

KARŞILIKLI TEDARİK YAPILACAK

Türkiye ve Nijerya arasında imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması’na göre, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki ihtiyaçların ortak üretimi, teknoloji transferi, ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünlerinin karşılıklı tedariki yapılacak.

Afrika ülkeleri Türk savunma şirketlerinden başta zırhlı araçlar ve insansız hava araçları olmak üzere birçok yerli sistemi tedarik ediyor.

İsmail Demir: Savunma sanayiinden güç alıyoruz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisiyle sahada güçlü olması gerektiğini belirtti.