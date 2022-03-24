Türkiye Gazetesi

Arkadaşı Yağmur Sönmez’i AVM otoparkında tüfekle vurduktan sonra aracına girip intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün, cinayetin öncesinde arkadaşıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı. Kan donduran mesajlarda Bayırköylü’nün çocukluk arkadaşı tarafından intihar ve cinayete teşvik edildiği görüldü. Sabah’ın haberine göre Sabah’ın haberine göre, bir aydır takip ettiği eski kız arkadaşı Sönmez’i öldürmeden önce 21 yaşındaki çocukluk arkadaşıyla konuşan Bakırköylü’nün intihar edeceğini söylediği, arkadaşının ise onu vazgeçirmeye çalışmak yerine önce Yağmur’u öldürmesini, ardından intihar etmesini söylediği öne sürüldü.

ÖNCE TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğu 21 yşaındaki Murat Bakırköylü, geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i takip etti. Yağmur Sönmez Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka giren Bayırköylü, yanındaki tüfekle genç kızın göğsüne nişan alarak tetiğe bastı. Ardından kendi aracına giden fail, bir el daha ateş ederek kendi canına da kıydı. AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, Bayırköylü'nün dijital materyallerine el konuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Bakırköylü’nün cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği, hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi. Genç adamın telefon konuşmasında, 'Sen daha önce de 17. kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden O'nu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı. Savcılık Bakırköylü’nün arkadaşını ifadesi ardından serbest bıraktı. Mesajlarda genç adamın, Yağmur'u yaklaşık bir aydır takip ettiği de belirlendi.

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