Türkiye Gazetesi

ürk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi. 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA'sı Deniz Kuvvetleri'nin bünyesine katıldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

AKSUNGUR VE ANKA-S ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 25000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahip.

ANKA-S ise yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve milli imkanlar ile uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanmış ANKA-S sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini alacak.

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