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Doğal gaz borcu olan şehit ailelerinin ve 65 yaş üstü vatandaşların borcu ertelenecek
24.03.2022 - 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2022 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazının üç ay boyunca kesilemeyeceğini, bu abonelerin faturasının dört aya kadar taksitlendirilebileceğini açıkladı.
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839964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/839964.aspx
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