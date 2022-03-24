Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 934’üncü gününde de devam ediyor. Batman’da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan’ın annesi Remziye Yenidoğan, PKK ve HDP’den evladını istediğini söyledi.

ASTIM VE ŞEKER HASTASI

Oğlunun Batman’da kaçırıldığını anlatan Yenidoğan, "Oğlum beni seviyor ve değer veriyorsan geri gelirsin, astım ve şeker hastasıyım, onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel. Sen gelmeyene kadar buradan gitmiyorum" dedi.

Evlat nöbetinde 900. gün: Şehitler ölmez, vatan bölünmez Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler evlat nöbetinin 900. gününde. Diyarbakır'da, Türkiye'nin birçok noktasından gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Evlat nöbeti 887’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 887. gününde de sürüyor.